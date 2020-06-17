Кубатбек Боронов назвал крайней мерой возможное введение повторного карантина

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

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Депутат Тынчтыкбек Конушбаев сообщил, что в обществе муссируются слухи о повторном закрытии бизнеса на карантин.

Кубатбек Боронов ответил, что повторный карантин из-за пандемии — это крайняя мера.

«В регионах обстановка с коронавирусом относительно стабильная. Обеспокоенность вызывают Бишкек, Ош и Чуйская область. Вначале мы ввели режимы ЧП и ЧС. Это было правильно. Долго сидеть дома нет возможности, экономика должна развиваться, народ работать. Поэтому, стиснув зубы, мы открыли все. Но народ должен соблюдать правила гигиены. Вы сами видите, что творится на улице, 70 процентов людей не соблюдают санитарные правила», — сказал он.

Кандидат в премьеры отметил, что мэрия Бишкека принимает определенные меры, проводит разъяснительные работы, накладывает штрафы, предписания. Самое страшное, по мнению Кубатбека Боронова, что некоторые люди не верят в коронавирус и других в этом уверяют.