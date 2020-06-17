12:06
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов назвал крайней мерой возможное введение повторного карантина

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

Читайте по теме
Депутат посоветовал Кубатбеку Боронову не ходить по тоям

Депутат Тынчтыкбек Конушбаев сообщил, что в обществе муссируются слухи о повторном закрытии бизнеса на карантин.

Кубатбек Боронов ответил, что повторный карантин из-за пандемии — это крайняя мера.

«В регионах обстановка с коронавирусом относительно стабильная. Обеспокоенность вызывают Бишкек, Ош и Чуйская область. Вначале мы ввели режимы ЧП и ЧС. Это было правильно. Долго сидеть дома нет возможности, экономика должна развиваться, народ работать. Поэтому, стиснув зубы, мы открыли все. Но народ должен соблюдать правила гигиены. Вы сами видите, что творится на улице, 70 процентов людей не соблюдают санитарные правила», — сказал он.

Кандидат в премьеры отметил, что мэрия Бишкека принимает определенные меры, проводит разъяснительные работы, накладывает штрафы, предписания. Самое страшное, по мнению Кубатбека Боронова, что некоторые люди не верят в коронавирус и других в этом уверяют.

Ссылка: https://24.kg/vlast/156340/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат посоветовал Кубатбеку Боронову не ходить по тоям
Депутат просит кабмин взять на контроль дело об избиении Эмильбека Кимсанова
Депутат считает, что в кабмине всю черную работу выполнял Кубатбек Боронов
Контрабанда, теневая экономика. Какие проблемы обещает решить Кубатбек Боронов
Кубатбек Боронов назначен и. о. премьер-министра. Указ подписал президент
К концу июня число случаев коронавируса в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи
Бишкекте COVID-19 вирусунун өсүү коркунучу карабай чектөө киргизилбейт
Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
Коалиция большинства утвердила Кубатбека Боронова на пост технического премьера
Кубатбек Боронов: Выборы в парламент пройдут, скорее всего, в срок
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
17 июня, среда
12:00
Поля горят. Сельхозпроизводители переживают период маловодья Поля горят. Сельхозпроизводители переживают период мало...
11:45
Кубатбек Боронов назвал крайней мерой возможное введение повторного карантина
11:39
Кыргызча сүйлө. На акции против семейного насилия произошла потасовка
11:34
Депутат посоветовал Кубатбеку Боронову не ходить по тоям
11:33
В Бишкеке закроют мини-рынки «Чынар» и «Кыял»