Выборы-2020. Портреты партий на стене

Несмотря на то что решение о назначении парламентских выборов — 2020 официально еще не принято, они фактически уже стартовали. Все пришло в движение. Началась активная фаза работы по созданию предвыборных команд, сколачиванию избирательных фондов и PR-деятельности. Традиционно партий, претендующих на места в Жогорку Кенеше, будет немало. Однако по-настоящему имеющих шансы попасть в законодательный орган в разы меньше. Сделаем краткий обзор некоторых из них.

Никто не хотел умирать

Совсем недавно СДПК была ведущей политической силой страны. Поэтому безотносительно к шансам на успех начнем с нее.

Для любой политорганизации, чтобы оставаться на плаву, необходимо постоянно участвовать в выборах, нарабатывая опыт и электорат.

Для партийного состава СДПК отказаться от участия в выборах — значит собственноручно расписаться в собственной смерти. Социал-демократы этого, естественно, не хотят.

Из-за внутренних споров партия находится в разобранном состоянии. Но главное — то, что Алмазбек Атамбаев сидит в СИЗО. Его личное участие в выборах исключено. Поэтому призрачной выглядит возможность сформировать эффективную команду, способную консолидированно работать и победить.

Участие в выборах, неважно, в какой форме (СДПК или под другим названием), для этой политорганизации возможно, но практически без шансов на прохождение в парламент.

И хочется, и колется

Партия «Республика», на прошлых выборах громко шумевшая на каждом предвыборном углу, сегодня робко говорит о своем возможном участии в избирательной гонке.

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Причина та же — фактический лидер партии Омурбек Бабанов по заведенной им же самим традиции в очередной раз (кажется, уже в третий) ушел из политики.

Первый раз это было при Курманбеке Бакиеве, второй — при Алмазбеке Атамбаеве, и вот опять.

Омурбек Бабанов, обладая коммерческими и управленческими навыками, всегда успешно переносил свой опыт в бизнесе на организацию выборов. Однако ему всегда недоставало политической упертости, чтобы достичь желаемых результатов. Сейчас, похоже, история повторяется.

Очевидно, что Омурбек Бабанов всем сердцем хотел бы попасть в парламент и продолжить политическую карьеру.

Но разумом он понимает, что это чревато для его бизнес-интересов. Получается, что желания не совпадают с возможностями.

Без своего лидера «Республика» выглядит, как бедная сирота. В ее глазах нет уверенности, а бизнес-модель организации выборов, скорее всего, будет давать сбой. Поэтому шансы республиканцев на прохождение в ЖК пока выглядят минимальными.

Оппозиция как образ жизни

Партия «Ата Мекен» удивила созданием нового альянса, в который вошли сам аксакал кыргызской политики и «вечный оппозиционер» Омурбек Текебаев, имеющий менеджерский опыт премьерства Темир Сариев, либералы из КЛДП во главе с Жанаром Акаевым и молодой бизнесмен Тилек Токтогазиев.

Очевидно, что социалисты претендуют на заполнение оппозиционного поля. Такая стратегия выглядит разумной. При хорошей организации работы «Ата Мекен» имеет неплохие шансы для прохождения в парламент.

Однако, как показывает предыдущий опыт, именно организация работы на местах всегда была слабой стороной социалистов. Недостаток финансов и слабая организация могут сыграть с партией ту же шутку, что и на предыдущих выборах, когда «Ата Мекен» оказалась в числе партий-аутсайдеров, еле пробившихся в парламент.

Если эта партия хочет получить серьезные позиции в ЖК, то укрепление организационной работы на местах должно стать главной ее задачей.

Эклектика платформы

Партия «Бир Бол» также заявила, что будет участвовать в выборах. Ее лидер Алтынбек Сулайманов пытается примерить на себя пиджак патриота-либерала, показательно совмещая близость к простому народу и увлеченность реформаторами-либералами прозападного типа.

У партии есть неплохой опыт работы на местах, особенно в южных областях страны.

Видимо, демонстративная направленность в сторону модернизационных либеральных идей, по задумке Алтынбека Сулайманова и его команды, должна дать недостающую часть электората из числа продвинутой его части.

Выглядит оригинально, но будут ли такие идеи органично подходить именно этому политику и этой партии, покажет время.

Между тем нельзя исключать, что Алтынбек Сулайманов ближе к выборам передумает идти самостоятельно и примкнет к какой-то более внушительной политической силе.

Наркомовские сто граммов — и в бой

Следуя расхожему мнению, что выборы — это война, партия «Кыргызстан» всегда рационально, «по-военному» подходила к избирательной гонке. Никаких сентиментов, никаких особых попыток показать свои идеологические принципы и цели. Главное — пройти в ЖК.

В мире есть разные способы формировать армии — из граждан республики, идущих по призыву, или из наемников.

Если рассматривать партии как боевые подразделения, то «Кыргызстан» — это армия наемников, воюющих не за идею, а за расчет.

И такой принцип работы до сих пор давал им победный результат. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что многие из политорганизаций у нас работают по такой же схеме.

Если «Кыргызстан» сможет консолидировать управление, не погрязнет в борьбе за влияние между основателем партии алкомагнатом Шаршенбеком Абдыкеримовым, политически активным Канатом Исаевым, а также некоторыми другими сторонними игроками, то шансы на прохождение в парламент выглядят вполне реальными.

Доисторический материализм в эпоху ренессанса

Партия «Биримдик» по слухам считается партией власти, но при этом она малоизвестна как политическая организация.

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Видимо, понимая это, ее лидеры сделали попытку продвинуть в глазах избирателей свою организацию как претендующую на интеллектуальность и глубину понимания новейшей истории Кыргызстана. С этой целью провели серию общественных дискуссий, посвященных демократическому социализму и идеям евразийства.

Сложно закрученная политологическая химера, похоже, малопонятна даже самим инициаторам дискуссий.

Для провластной партии более органичным смотрелось бы не отвлеченное философствование, а план формирования и продвижения вполне конкретных экономических и социальных проектов.

Шансы политорганизации на прохождение в ЖК представляются реальными из-за того, что в ее состав входит группа политиков, хорошо умеющих работать на местах. Ореол партии власти будет только добавлять желающих примкнуть к ним сторонников. Впрочем, репутационных рисков у «Биримдика» тоже немало. Провластность организации предполагает сильную критичность со стороны определенной части общества.

Из тени к свету

Партия «Мекеним Кыргызстан», один из предполагаемых реальных игроков на предстоящих выборах, тоже малоизвестна общественности. Потенциально сильной ее делают значительные финансовые ресурсы и умение работать с местными сообществами. Особенно предпочтительными выглядят организационные ресурсы партии в южных регионах страны. Впрочем, за время карантина лидеры политической организации оказывали помощь нуждающимся и в северных регионах. Добавит ли это ей популярности на выборах, время вскоре покажет.

Основатели партии, люди из группы «Ихлас», по слухам передали контроль за объединением небезызвестному Райымбеку Матраимову.

В последние пару лет Райымбек Матраимов невольно стал одним из самых узнаваемых людей в республике. Похоже, до недавних пор его это сильно тяготило. Однако, если он пойдет на выборы в списках «Мекеним Кыргызстан», это будет означать мировоззренческий перелом в сознании. Хорошо это или плохо для него самого, нам всем только предстоит узнать.

Без проведения каких-либо аналогий на память из истории разных государств приходят имена теневых влиятельных людей (Пабло Эмилио Эскобар, Лаки Лучиано или наш Рысбек Акматбаев). Они, будучи влиятельными, но теневыми авторитетами, вдруг решили заняться публичной деятельностью. Трансформация жизненной парадигмы не прошла бесследно ни для одного из них.