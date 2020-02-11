Убийство Саймаити. Началась тотальная проверка всех логистических компаний

После журналистского расследования «Азаттыка» о выводе миллионов из Кыргызстана фискальные органы начали тотальную проверку всех логистических компаний. Об этом на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил предприниматель Руслан Эсеналиев.

По его словам, идет проверка во всех компаниях, которые работают с импортом.

«Проверки начались сразу после первого расследования журналистов. Нам приходится нелегко», — сказал Руслан Эсеналиев.

По данным председателя депутатской комиссии Таланта Мамытова, бизнесмен приглашен на заседание, чтобы разобраться, как работают фирмы, импортирующие товары из Китая.

Руслан Эсеналиев отметил, что в КНР наличными возить деньги очень рискованно.

«Мы работаем только с банками. Я в этом расследовании не понимаю, как им удалось перевести деньги непонятного происхождения, так как банки требуют кучу документов», — пояснил он.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.