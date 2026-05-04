МП «Бишкектеплосеть» информирует, что согласно ранее объявленным предупреждениям в городе проведен второй этап плановых регламентных испытаний тепловых сетей.

В Бишкеке проводят испытания тепловых сетей перед подачей горячей воды

В ходе испытаний на отдельных участках зафиксированы порывы трубопроводов, что является ожидаемым результатом проверки изношенных и уязвимых участков тепловых сетей. Все выявленные повреждения своевременно локализованы. На местах работали и продолжают работу аварийные бригады предприятия, организовано круглосуточное дежурство. В том числе случаи порывов, отмеченные в социальных сетях, на данный момент локализованы. Проводится поэтапное устранение выявленных дефектов. Участки повреждений ограждены, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Предприятие осуществляет постоянный мониторинг ситуации и оперативно реагирует на поступающие сигналы.

Коммунальщики выразили благодарность горожанам за неравнодушие и своевременное информирование. Работы по устранению повреждений продолжаются, в том числе в праздничные дни, и ведутся в максимально сжатые сроки.

Проведение испытаний направлено на качественную подготовку тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону и обеспечение стабильного горячего водоснабжения.

Ситуация находится под полным контролем городских властей, говорится в сообщении.