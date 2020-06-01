Инцидент на границе. Кубатбек Боронов встретится с премьером Узбекистана

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов прибыл в Кадамджайский район Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, вице-премьер встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по произошедшему вчера конфликту между жителями приграничных сел. Кубатбек Боронов также проведет совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти.

«На сегодня ситуация урегулирована. Кыргызстан усилил меры безопасности. Соответствующие органы власти проводят разъяснительные работы с местными жителями», — отметили в кабмине.

Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.