Инцидент на границе. Кубатбек Боронов встретится с премьером Узбекистана

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов прибыл в Кадамджайский район Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.
По ее данным, вице-премьер встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по произошедшему вчера конфликту между жителями приграничных сел. Кубатбек Боронов также проведет совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти.
«На сегодня ситуация урегулирована. Кыргызстан усилил меры безопасности. Соответствующие органы власти проводят разъяснительные работы с местными жителями», — отметили в кабмине.
Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.