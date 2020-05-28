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Власть

Надо забыть дрязги и сплетни. Алмазбек Атамбаев написал письмо из камеры СИЗО

Бывший президент Алмазбек Атамбаев передал через адвоката письмо в поддержку нового руководителя СДПК, депутата Жогорку Кенеша Анвара Артыкова и призвал оставшихся в партии прекратить склоки и готовиться к парламентским выборам. Письмо на своей странице в Facebook опубликовал член политорганизации Темирлан Султанбеков. 

Алмазбек Атамбаев называет Анвара Артыкова настоящим патриотом и рекомендует сопартийцам объединиться вокруг него, а от тех, кто пытается расколоть партийные ряды, призвал избавляться. 

Темирлан Султанбеков также написал, что социал-демократы, ободренные поддержкой бывшего главы государства, начали подготовку к выборам. 

Из политсовета и партии вышли Мээрбек Мискенбаев, Адиль Турдукулов, Мирбек Айтикеев. Ряды СДПК также покинула Кундуз Ажыбекова.

Нардепы Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Кундуз Жолдубаева приостановили свое членство в политсовете партии. В партийном штабе это объяснили тем, что решение принято в связи с тем, что часть руководства СДПК втянута в судебные тяжбы по событиям в Кой-Таше.

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Отметим, что сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек создали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана». Однако она пока официально не презентована. Новое объединение использует атрибутику и символику СДПК. Сыновья бывшего главы государства заявили, что СДК примет участие в парламентских выборах-2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154059/
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