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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК не решили, что делать с альтернативной СДПК

В ЦИК не решили, что делать с партией СДПК. Об этом 24.kg сообщила член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, альтернативная политорганизация, возглавляемая Сагынбеком Абдрахмановым, подала в Центризбирком уведомление об участии в выборах в Жогорку Кенеш. Но партию еще не регистрировали, как и остальные 43 политические организации.

«При рассмотрении вопроса о регистрации политпартий мы будем руководствоваться законом прежде всего», — отметила Гульнара Джурабаева, добавив, что на этапе подачи заявлений о намерении участвовать в выборах ЦИК не может ограничить политобъединение и вернуть поданное заявление.

Напомним, что накануне Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной партии СДПК Сагынбека Абдрахманова о передаче ему печати и учредительных документов политорганизации.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в Центризбирком подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации. 

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Напомним, что бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес партии. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов политорганизации.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159076/
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