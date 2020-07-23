Выборы-2020. ЦИК обжаловала решение суда по вопросу СДПК

ЦИК пока не будет восстанавливать полномочного представителя альтернативной СДПК Сагынбека Абдрахманова. Об этом 24.kg сообщил сотрудник пресс-службы Руслан Изреков.

По его словам, юристы избирательной комиссии обжаловали решение Первомайского районного суда Бишкека в Верховном суде.

«Заседания еще не было. Если Верховный суд оставит решение первой инстанции в силе, тогда представителям партии вернут регистрацию. Пока ее участие в выборах приостановлено», — проинформировал Руслан Изреков.

В ЦИК считают, что пока вокруг печати и учредительных документов партии продолжаются споры, баллотироваться в Жогорку Кенеш она не может.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск отозвал он.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.