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Власть

Минфин отрицает сокращение расходов на миграцию

Сегодня на заседании парламента депутат Бахадыр Сулейманов возмутился сокращением финансовых расходов на миграцию.

По данным парламентария, бюджет по этой статье расходов сократили на 19 миллионов сомов, из которых 5 миллионов предполагалось потратить на гумпомощь памирским кыргызам.

Кроме того, нардеп заявил, что Минфин сократил на 15 миллионов сомов расходы на развитие приграничных и территориальных вопросов.

Глава Минфина Бактыгуль Жеенбаева ответила, что никакого сокращения бюджета на гумпомощь этническим кыргызам Большого и Малого Памира не было. И уточнила, что сокращены командировочные расходы и средства на закупки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152813/
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