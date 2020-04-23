Начать поэтапный выход из режима ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко предлагает начать поэтапный выход из режима ЧП.

Отвечая на вопросы 24.kg, нардеп отметила, что необходимо убрать блокпосты внутри Бишкека. «Это первый шаг. Второй — разрешить работу ряду малых и средних предприятий сферы услуг, разрешить работу такси с условием соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования. Люди, допустим, должны быть в масках в общественных местах, в магазинах должны быть санитайзеры, соблюдать дистанцию», — отметила Наталья Никитенко.

Нардеп добавила, что, если сейчас не принять превентивные меры, страна из кризиса не выберется и впоследствии это может привести к социальным и политическим потрясениям.

Сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане выравнивается.

Отметим, что в стране 631 случай инфицирования COVID-19. Из них 302 человека уже выздоровели.