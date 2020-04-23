ЦИК не рекомендует проводить местные выборы в один день с парламентскими

Член ЦИК Гульнара Джурабаева объяснила 24.kg, почему не следует совмещать местные выборы, которые должны были состояться 12 апреля и были перенесены из-за пандемии коронавируса, с парламентскими. Избрание нового состава Жогорку Кенеша должно состояться 4 октября 2020 года.

По словам Гульнары Джурабаевой, во-первых, еще не ясно, как будет складываться ситуация с локализацией распространения коронавирусной инфекции, и, вполне вероятно, срок избирательной кампании в Жогорку Кенеш может быть перенесен. Во-вторых, назначать два масштабных политических события на один день чревато. Избиратели могут запутаться, испортят бюллетени, и на некоторых участках выборы могут быть признаны несостоявшимися.

«В 2016-м, когда мы провели в один день референдум и местные выборы, было множество испорченных бюллетеней. Считаю, что местные выборы нужно провести до 4 октября. Кампания уже началась, и ее просто надо будет перезапустить с того момента, когда она была приостановлена», — сказала член ЦИК.

В период действия режима ЧП партиям на местах, как и отдельным кандидатам, не следует напрямую и от своего имени раздавать продуктовые наборы нуждающимся.

«Поскольку это может быть расценено членами ЦИК как подкуп», — отметила Гульнара Джурабаева и посоветовала передавать гуманитарную помощь в городские штабы.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.