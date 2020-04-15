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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сотрудники Министерства здравоохранения просят создать обсервацию для них

Сотрудники Министерства здравоохранения просят создать обсервацию для них. Об этом сообщила депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сотрудники ведомства беспокоятся за свое здоровье. «По моей информации, три сотрудника болеют. В Минздраве все сотрудники работают очень тесно. Они боятся за своих близких», — сказала нардеп.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов обещал создать условия для своих сотрудников.

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«Когда заболели сотрудники Санэпиднадзора, мы их положили на обсервацию в «Ак-Кеме». Они там будут 14 дней. Есть и другие случаи заражения. Мы договариваемся с гостиницами, чтобы они были в обсервациях и не ездили домой. Мы их положим на обсервацию, обеспечим питанием, обеспечим всем. Вопрос будет решен», — сказал он.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников. Омбудсмен признал, что врачи боятся открыто говорить о проблемах в системе здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150173/
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