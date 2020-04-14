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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Жалобы продолжают поступать депутатам. Как на них реагирует комендатура

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко рассказала 24.kg, какие жалобы поступают на электронную почту депутатам и как реагирует на них комендатура Бишкека.

По ее словам, людей интересует, когда заработают предприятия, ослабят режим чрезвычайного положения.

«На ряд обращений, направленных в госорганы, получена реакция. Так, например, направляли обращения в комендатуру в связи с трудностями при проезде онкобольных к месту лечения, а также беременных женщин. Мы обратились в комендатуру и по просьбе пенсионеров. Не все могут снять деньги с карточек, потому что в разрешенном диапазоне нет банкомата или филиала банка. Комендатура заявила об организации выездных касс. Госорганы стараются реагировать, но, конечно, еще много вопросов остается в процессе реализации», — пояснила Наталья Никитенко.

Письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com.

Вчера стало известно об инициативе республиканского штаба о продлении режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных районах страны до 30 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149996/
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