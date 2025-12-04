20:49
Агент 024

Бишкекчане жалуются на опасные люки на улице Валиханова

Бишкекчане жалуются на опасные люки на улице Чокана Валиханова. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, люки расположены недалеко от торгового центра «Тунгуч» (бывший ТЦ «Аю Гранд»).

«Люки закрыты решетками, некоторые прикрыты бетонными плитами. В темноте можно провалиться через железные прутья или споткнуться о плиты. Особенно там опасно для деток и мам с колясками. А еще там скапливается мусор, который никто не убирает», — написали горожане.

