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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧС в Кыргызстане хотят продлить до 30 апреля

В Кыргызстане хотят продлить режим чрезвычайной ситуации, а также чрезвычайного положения в Бишкеке, Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе, Оше и Джалал-Абаде до 30 апреля. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, такие меры связаны с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией. Предложение от имени республиканского оперативного штаба рассматривается президентом.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 — медики. Выздоровели 67 человек, умерли пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149980/
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