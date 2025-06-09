В селе Кок-Жар Бишкека местные жители жалуются на три объекта, которые строят там многоэтажные дома. Два объекта на стадии котлована, а один практически достроен. Принадлежат они трем разным компаниям, которым, по словам местных жителей, приостановили деятельность из-за возбужденных уголовных дел.

Но по каким-то причинам работы компаний возобновились, а ссылаются они на разрешения, выданные Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

У Минстроя нет проблем, а прокуратура утверждает — незаконно

По словам жителя села Кок-Жар Шахзамана Момбекова, строительная компания «Алим Строй» уже несколько лет пытается развернуть возведение 14-этажного дома по адресу: улица Куюкова, 2. Там уже вырыт котлован. Но, когда местные жители обратились на тот момент еще в Госстрой, местные власти и прокуратуру, строительство несколько раз приостанавливали. Дело в том, что участки выделялись под индивидуальное жилищное строительство, позволяющее возведение частных домов, не больше трех этажей.

«Здесь нет Генплана, не проведена корректировка земли. По закону строительная фирма должна пройти долгую процедуру — вопрос строительства высотного объекта должны рассмотреть в градсовете. Если его там одобрят, затем должны рассмотреть в айыльном кенеше, потом в районном совете, и только потом строительная компания должна пройти регистрацию в Госрегистре и заверить все разрешительные документы. Мы доказали, что эта стройка незаконна. В ГКНБ возбудили дело в отношении Госстроя по факту незаконной выдачи разрешения на строительство. Работы приостановлены, но почему-то Госстрой опять выдает им разрешение», — рассказал Шахзаман Момбеков.

Он отметил, что даже если будут построены эти высотки, то новые жильцы столкнутся с огромной проблемой — в селе нет канализационной системы и водопровода. Да и строительные объекты расположены на таких маленьких участках, где не предусмотрены парковочные места для жителей.

2 июня недовольные жители села Кок-Жар встретились с главой Минстроя Нурданом Орунтаевым, который, по их словам, отнесся к ним скептически и заявил, что у компании все в порядке с документами, и направил их в городскую прокуратуру. В свою очередь в Бишкекской городской прокуратуре отрапортовали, что строительство в селе Кок-Жар незаконно.

Еще два проблемных объекта

Следующий объект находится на улице Алапаева, 11 села Кок-Жар и принадлежит строительной фирме «Маэстро Кей Джи». Котлован вырыли вплотную к дому Рыспека Беккулиева. Мужчина жалуется, что строители не соблюдают технику безопасности при работах.

Фото 24.kg. Объект строительной компании «Маэстро Кей Джи»

«22 апреля крановщик оборвал провода, и у нас несколько часов не было света из-за их безалаберности. Приезжали специалисты из Аламединского РЭС и восстановили проводку. Кроме того, сюда заезжает бетононасос, который занимает всю улицу и мешает жителям проезжать к своим домам. По данному объекту тоже идут разбирательства в ГКНБ. И то, что три месяца назад эта компания начала работу, — прямое нарушение законодательства», — сказал Рыспек Беккулиев.

Он добавил, что из Аламединского РЭС приходили уведомления о прекращении всех работ. Но, несмотря на это, строительство в котловане продолжается.

Ну а компания «Грейтон» практически завершила строительство восьмиэтажного дома на улице Кийизбаева, 26а. Но и тут, как отметил адвокат Азат Акимов, нарушения налицо — дом возвели на месте скотопрогонной дороги. Это не считая того, что в селе не разрешено смешанное возведение высотных домов с индивидуальным жилищным строительством.

«Административная комиссия рассмотрела нашу жалобу и приняла решение, заслушав все стороны. Наши требования удовлетворены, и все разрешительные документы отозваны. Их фирма получила 2,5 года назад. Строительство начато два года назад. Тогда ГУВД Чуйской области возбудило дело, после чего следствие перешло в ГКНБ», — резюмировал юрист.

Комментарии государственных органов

В свою очередь заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Бакай Турдугулов рассказал 24.kg, что действительно в ведомстве выдали разрешения на продолжение строительных работ.

«В прошлом году, когда обратились жители села Кок-Жар, мы приостановили их работы. Потом выяснилось, что у них есть все документы, разрешающие строительство. Кроме того, проверена корректура Генплана, и материалы направлены в Генпрокуратуру. У «Алим Строй» были нарушения, которые они устранили. Постановлением прокуратуры возобновлены работы. Эти вопросы касались всех трех компаний.

Позже жители села Кок-Жар обратились с заявлением, в котором они хотели отменить проект застройки определенного квартала. При подаче документов они ссылались на постановление 2021 года. Мы отменили проект застройки, но о приостановлении строительных работ не было указано. Мы отменили лишь проект застройки, но не саму стройку. Позже эти фирмы предоставили корректуру от айыльного кенеша, где разрешено строительство многоэтажных домов», — поделился он.

Чиновник заметил, что если бы к ним поступило постановление о приостановлении работ от правоохранительных органов, то они так и сделали бы.

В Бишкекской прокуратуре 24.kg пояснили, что на основе обращения жителей села Кок-Жар законность работ объектов строительных компаний на сегодня проверяют соответствующие специалисты.

Кроме того, местные жители прислали 24.kg видео, где возле объекта компании «Алим Строй» уже больше недели на улице обитают иностранцы. По их словам, они работали на этой стройке и им не заплатили за их труд более 200 тысяч сомов. Теперь они не знают, куда им податься. Работали они якобы без разрешительных документов.

Фото Фото жителей села Кок-Жар. Иностранцы, работавшие на объекте строительной компании «Алим Строй»

Жители села обращаются к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь им в сложившейся ситуации, где госорганы принимают незаконные решения и дают разрешения строительным фирмам на возведение домов там, где их не должно быть.