Режим ЧС в Кыргызстане. Введены новые виды ответственности

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях). Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 1 апреля 2020 года.

Принятым документом предусматривается введение следующих видов ответственности:

за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период действия чрезвычайной ситуации, чрезвычайного и военного положения;

за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного и военного положения;

за нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина);

за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств;

за несоблюдение требований (условий) комендантского часа;

за нарушение правопорядка в условиях режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного и военного положения;

за завышение размеров цен на продукты питания в условиях режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного и военного положения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, накануне на заседании республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что в Кыргызстане ужесточается ответственность за правонарушения, совершенные в период введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.