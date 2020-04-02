Премьер-министр Кыргызстана проинспектировал блокпосты и выдачу спецпропусков

Глава правительства Кыргызстана ознакомился с работой комендатуры, процессом выдачи специальных пропусков. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Премьер отметил, что контрольно-санитарные пункты должны четко выполнять свои функции — не допускать беспричинного проезда в зону карантина простых граждан и не препятствовать передвижению представителей бизнеса и медиков. Мухаммедкалыю Абылгазиеву продемонстрировали электронный портал для приема заявок на получение пропуска в электронном виде.

Все процессы по выдаче разрешений должны быстро отрабатывать для создания благоприятных условий для работы граждан. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Мы в бумажном виде не можем выдать, если будет задержан электронный вариант, это нехорошо. Один промах может запятнать усилия тысячи людей, которые работают днем и ночью», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, премьер-министр посетил несколько контрольно-санитарных пунктов в столице.

«Несмотря на то что мы определили только три причины выхода на улицу, люди еще не до конца поняли суть введения ограничений. Объявление комендантского часа — это серьезное заявление. Поэтому усильте контроль, нельзя допускать беспричинного выхода на улицу. Это должен понять каждый гражданин. Но что касается медиков и предпринимателей, для них должен быть зеленый коридор. Нельзя их задерживать. Быстро проверить документы и пропустить», — заключил глава кабмина.

Глава правительства ознакомился с условиями работы органов правопорядка и врачей, дежурящих на контрольно-санитарных пунктах. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что необходимо контролировать и не допускать случаев, чтобы государственные служащие разъезжали на личных автомобилях без специального разрешения.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.