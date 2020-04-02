21:05
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр Кыргызстана проинспектировал блокпосты и выдачу спецпропусков

Глава правительства Кыргызстана ознакомился с работой комендатуры, процессом выдачи специальных пропусков. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Премьер отметил, что контрольно-санитарные пункты должны четко выполнять свои функции — не допускать беспричинного проезда в зону карантина простых граждан и не препятствовать передвижению представителей бизнеса и медиков. Мухаммедкалыю Абылгазиеву продемонстрировали электронный портал для приема заявок на получение пропуска в электронном виде.

Все процессы по выдаче разрешений должны быстро отрабатывать для создания благоприятных условий для работы граждан.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Мы в бумажном виде не можем выдать, если будет задержан электронный вариант, это нехорошо. Один промах может запятнать усилия тысячи людей, которые работают днем и ночью», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, премьер-министр посетил несколько контрольно-санитарных пунктов в столице.

«Несмотря на то что мы определили только три причины выхода на улицу, люди еще не до конца поняли суть введения ограничений. Объявление комендантского часа — это серьезное заявление. Поэтому усильте контроль, нельзя допускать беспричинного выхода на улицу. Это должен понять каждый гражданин. Но что касается медиков и предпринимателей, для них должен быть зеленый коридор. Нельзя их задерживать. Быстро проверить документы и пропустить», — заключил глава кабмина.

Глава правительства ознакомился с условиями работы органов правопорядка и врачей, дежурящих на контрольно-санитарных пунктах. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что необходимо контролировать и не допускать случаев, чтобы государственные служащие разъезжали на личных автомобилях без специального разрешения.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Ссылка: https://24.kg/vlast/148977/
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля
Въезд в село Кызыл-Суу Кеминского района перекрыли бетонными блоками
Плохая работа республиканского штаба. Какие претензии у Совета безопасности
Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков
Цифра дня. На счет для борьбы с коронавирусом поступило 80,5 миллиона сомов
В Кыргызстане дезинфицировали 1,3 миллиона квадратных метров территории
В Кыргызстане формируют электронный учет находящихся на карантине
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и&nbsp;Минздрава Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава
Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О&nbsp;чем говорил Сооронбай Жээнбеков Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков
Коронавирус в&nbsp;КР. О&nbsp;халатности госорганов рассказал первый вице-премьер Коронавирус в КР. О халатности госорганов рассказал первый вице-премьер
Кыргызстан не&nbsp;выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы Кыргызстан не выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы
Бизнес
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен &laquo;НУР Телеком&raquo;? MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
2 апреля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: днем без осад...
20:39
Премьер-министр Кыргызстана проинспектировал блокпосты и выдачу спецпропусков
20:30
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля
20:22
Въезд в село Кызыл-Суу Кеминского района перекрыли бетонными блоками
20:04
Рост курса доллара. Нацбанк вышел на валютный рынок с интервенцией