Европейский союз рассмотрит варианты поддержки Кыргызстана

Состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также меры по противодействию коронавирусной инфекции. Сооронбай Жээнбеков высказал слова поддержки в связи с распространением коронавируса в странах ЕС и выразил надежду на скорейшее улучшение эпидемиологической ситуации в мире.

«Сооронбай Жээнбеков также сообщил о предпринимаемых кыргызской стороной мерах по недопущению распространения коронавируса и смягчению негативных последствий на экономику Кыргызстана. Глава государства предложил европейской стороне рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи Кыргызстану для минимизации негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Председатель Европейского совета выразил поддержку кыргызской стороне в борьбе с данным заболеванием и отметил, что ЕС рассмотрит наиболее оптимальные варианты оказания финансовой поддержки стране.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.