Сооронбай Жээнбеков направил послание Генсеку ООН

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил послание Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Президент поддержал инициативу генсека ООН и его призыв объединить усилия и запустить Глобальный план гуманитарного реагирования на $2 миллиарда для финансирования борьбы с коронавирусом. Глава государства обратил внимание на непростую ситуацию в мире, сложившуюся в связи с появлением и стремительным распространением болезни.

«Сооронбай Жээнбеков рассказал о мерах кыргызской стороны, направленных на противодействие эпидемии, и обозначил сложности, с которыми Кыргызстан сталкивается в ходе борьбы с коронавирусом. Президент выразил уверенность, что страны мира успешно преодолеют вызовы, которые COVID-19 ставит перед человечеством», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.