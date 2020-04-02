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Власть

Чолпон Джакупова: Депутаты не имеют морального права менять Конституцию

Депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва не имеют морального права инициировать внесение изменений в Конституцию во время своего нахождения у власти. Об этом 24.kg сообщила директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

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По ее словам, настоящий политик принимает во внимание целесообразность предлагаемых изменений.

«Свою личную позицию и мотивацию он должен соотносить со временем предложения той или иной законодательной инициативы. Сейчас, когда вся страна переживает тяжелейший период, когда бизнесмены разоряются, не осталось людей, которые в той или иной мере не пострадали бы, прекрасно понимая, какие еще тяжелейшие последствия будут во время выхода из ситуации с ЧП, требовать из бюджета деньги на проведение референдума — это неорганизованность нардепов. Каждый сам по себе, будто они живут на соседней планете. Им что, заняться больше нечем? Парламент сейчас по логике вещей не должен инициировать в срочном порядке подобные вещи. Это не просто глупо, это преступно», — сказала Чолпон Джакупова.

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Сам автор для комментариев недоступен. Документ размещен на сайте парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148923/
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