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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьера спросили, а если карантин затянется? Ответ получился без конкретики

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Садык Шер-Нияз раскритиковал главу кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева за то, что в это тяжелое время из его команды ушли вице-премьер-министр и министр здравоохранения.

Он спросил, есть ли у правительства план на тот случай, если карантин из-за вспышки коронавируса затянется.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что сейчас кабмин прорабатывает вопросы аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для врачей и «так далее».

«Мы сейчас вносим в план дополнительные обсерваторы для больных коронавирусом, прорабатываем вопрос поставки лекарственных средств и аппаратов ИВЛ», — сказал он.

Премьер признал, что цены на продукты питания выросли на 7-8 процентов.

«По продуктам питания нет повода для беспокойства, все бизнесмены этой сферы работают. Мы за этим следим. Из Казахстана, Узбекистана, Турции и России приходит товар. Немного есть подорожание, но это объсняется скачками цен на нефть», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148848/
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