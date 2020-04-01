Премьера спросили, а если карантин затянется? Ответ получился без конкретики

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Садык Шер-Нияз раскритиковал главу кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева за то, что в это тяжелое время из его команды ушли вице-премьер-министр и министр здравоохранения.

Он спросил, есть ли у правительства план на тот случай, если карантин из-за вспышки коронавируса затянется.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что сейчас кабмин прорабатывает вопросы аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для врачей и «так далее».

«Мы сейчас вносим в план дополнительные обсерваторы для больных коронавирусом, прорабатываем вопрос поставки лекарственных средств и аппаратов ИВЛ», — сказал он.

Премьер признал, что цены на продукты питания выросли на 7-8 процентов.

«По продуктам питания нет повода для беспокойства, все бизнесмены этой сферы работают. Мы за этим следим. Из Казахстана, Узбекистана, Турции и России приходит товар. Немного есть подорожание, но это объсняется скачками цен на нефть», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.