Премьер-министром Непала стал бывший рэпер Балендра Шах

Бывший рэпер и экс-мэр Катманду 35-летний Балендра Шах стал новым премьер-министром Непала. Впервые за последние десятилетия главой правительства стал самый молодой чиновник, представитель народа мадхеси, сообщает Reuters.

Церемония приведения к присяге нового премьер-министра прошла в президентском дворце в присутствии дипломатов и высокопоставленных чиновников. Мероприятие сопровождали более 200 индуистских священников и буддийских лам.

Балендра Шах сформировал новый кабинет министров, в состав правительства вошли 14 человек. На должность министра финансов назначен экономист, получивший образование в Гарварде, Сварним Вагл.