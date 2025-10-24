Что известно о первой женщине-премьере Японии? Пять фактов о Санаэ Такаити

Парламент Японии большинством голосов избрал премьер-министром Санаэ Такаити — лидера правящей Либерально-демократической партии. Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост.

24.kg решило узнать, чем же известна 64-летняя Санаэ Такаити в общественных и политических кругах.

1. Семья

Такаити родилась в обычной семье в префектуре Нара. Ее отец работал на автомобильном заводе, а мать в полиции. Она самостоятельно оплачивала учебу, ежедневно тратя на дорогу по шесть часов, окончила престижный вуз Kobe University. Позже работала в США помощницей конгрессвумен Пэт Шредер, а вернувшись в Японию, стала телеведущей, что помогло ей стать узнаваемой и впоследствии войти в политику.

2. Карьера

В парламенте Такаити с 1993 года. Она занимала важные посты, включая министра международных коммуникаций с 2014 по 2017 год и министра экономической безопасности с 2019 по 2020 год. Особое влияние на ее карьеру оказал покойный премьер-министр Синдзо Абэ, которого она считала своим политическим наставником. Она получила поддержку Абэ на выборах лидера ЛДП в 2021 году.

3. Консервативные взгляды

Как пишет CNN , Такаити выступает за более строгий контроль иммиграции, ограничение прав иностранцев, включая покупку недвижимости, против легализации однополых браков и поддерживает традиционные роли мужчин и женщин. Ее неоднократно критиковали за высказывания, оправдывающие действия Японии во время Второй мировой войны, а также за визиты в святилище Ясукуни, где почитаются осужденные военные преступники.

4. Не феминистка, но первая женщина на посту премьер-министра

Такаити поддерживает традиционные гендерные роли, выступая против того, чтобы женщины сохраняли девичью фамилию после замужества, и за мужскую линию наследования японского престола. Она не поддерживает легализацию однополых браков.

Известно, что в 2004 году Такаити вышла замуж за однопартийца Таку Ямамото, взяв его фамилию. Однако в 2017 году они развелись из-за политических разногласий, а в 2021 году вновь поженились. Интересно, что несмотря на публичные высказывания против сохранения девичьей фамилии в этот раз Ямамото взял фамилию своей жены — Такаити.

5. Такаити открыто выражает поддержку США и Дональду Трампу

Такаити поддерживает дружеские отношения с США и Дональдом Трампом, который назвал ее «уважаемой женщиной с мудростью и силой». В ответ она выразила надежду на укрепление союзничества и развитие Свободного и Открытого Индо-Тихоокеанского региона.

По данным CNN, одним из ее первых внешнеполитических шагов станут переговоры с Трампом и возможный пересмотр инвестиционного соглашения на $550 миллиардов.

6. Любовь к рок-музыке и мотоциклам

Необычный для политика образ Такаити включает страсть к рок-музыке и мотоциклам. В студенческие годы она играла на ударных в рок-группе и остается фанатом Deep Purple, Iron Maiden и Black Sabbath. В доме у нее есть электрическая ударная установка, на которой она играет, чтобы снять стресс.

«Я играю после того, как муж ложится спать», — пошутила она в интервью NPR.

Она известна интересом к мотоциклам и автомобилям, хотя после избрания в парламент в 1993 году отказалась от своего Kawasaki Z400GP, чтобы снизить риск несчастных случаев.

Санэ Такаити — первая женщина-премьер Японии. Ее карьеру характеризует настойчивость, многолетний опыт, а необычные увлечения и имидж помогают выделяться среди традиционно мужской политической элиты.