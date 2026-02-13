12:33
Кыргызстан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $500 миллионов

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, прибывшим в страну с рабочим визитом для участия в первом заседании кыргызско-таджикского межправительственного совета.

«Решение вопросов границ — это поистине историческое событие, которое создает прочную основу для развития дружественных и добрососедских отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Хотел бы особо подчеркнуть, что дальнейшее развитие и углубление всестороннего сотрудничества с Республикой Таджикистан является одним из приоритетных направлений внешней политики КР.

В 2025 году усилия наших стран были направлены на восстановление и активизацию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, улучшение социально-экономических условий жизни населения приграничных территорий, а также на дальнейшее развитие и углубление кыргызско-таджикских связей по всем направлениям двустороннего взаимодействия», — сказал глава кабинета министров.

Адылбек Касымалиев продолжил, что в прошлом году товарооборот Кыргызстана с Таджикистаном составил $36 миллионов и в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличился почти в 24 раза.

Председатель кабмина отметил, что главами двух государств поставлена задача по доведению товарооборота до $500 миллионов, и выразил полную готовность к достижению данной цели.

В свою очередь, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода выразил признательность за гостеприимство и теплый прием. Он отметил важное значение проведения первого заседания кыргызско-таджикского межправительственного совета в вопросах дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Кохир Расулзода подчеркнул, что развитие добрососедских отношений с Кыргызской Республикой является приоритетным направлением внешней политики Таджикистана. Он выразил готовность таджикской стороны к реализации амбициозных задач, поставленных руководителями двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
