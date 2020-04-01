13:07
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ограничения для СМИ в условиях режима ЧП. Комментарий пресс-секретаря премьера

Пресс-секретарь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Адилет Султаналиев прокомментировал решение коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева не давать аккредитацию СМИ на период действия режимов ЧП и ЧС. Исключение, напомним, сделано только для госканалов — ОТРК и «ЭлТР».

По словам пресс-секретаря, нужно понимать, что ситуация с коронавирусом и последствия, к которым она приводит, стали серьезным вызовом практически для всех институтов государства и общества во всем мире.

«Мы, как и все граждане, обеспокоены тем, как нам вместе преодолеть вызовы для свободы слова и демократии в условиях чрезвычайного положения. Но пока доводы тех, кто занят защитой жизни и здоровья граждан, по крайней мере, на данном этапе, ощутимо сильнее. Сегодня проводится чрезвычайно важная работа по выявлению контактировавших лиц и их изоляции. То, насколько качественно эта работа будет выполнена, имеет огромное значение для страны и ее будущего, ведь речь идет о жизни людей. Вводимые ограничения для всех граждан, кроме тех, которые борются с инфекцией и обеспечивают работу структур жизнеобеспечения, объясняются именно этими целями», — сказал он.

Адилет Султаналиев считает, что комендант озвучил свою позицию как человек, который несет ответственность за соблюдение всеми гражданами новых правил, необходимых для защиты их жизни и здоровья.

«В то же время мы видим, как даже в самых демократичных государствах не только запрещают свободу передвижения журналистов, но и вводят полный запрет на публикацию любой неофициальной информации о вирусе. Конечно, обоснованность таких шагов — предмет дискуссии. Пока ни одно СМИ не предоставило веских доводов, для чего именно им нужны исключительные разрешения на свободное передвижение на территориях, где введено чрезвычайное положение. В правительстве ежедневно каждые несколько часов проходят брифинги и пресс-конференции, которые транслируются онлайн. Мы знаем, что многие медиа изменили время выхода своих передач в эфир в нынешних условиях и скорректировали правила работы, что является правильным решением», — подчеркнул он и добавил, что кабмин готов обсудить с представителями основных средств массовой информации механизмы, как обеспечить более эффективную работу журналистов в нынешних условиях в интересах граждан.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148766/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
В больницах Кыргызстана есть 551 аппарат искусственной вентиляции легких
Пандемия коронавируса. Из ЕАЭС запретят вывозить продукты
Кыргызстанцы за свой счет смогут проверить себя на коронавирус
В городе Ош тяжелобольной пациент с коронавирусом начал самостоятельно дышать
В Сузаке не хватает машин для транспортировки больных, ГСМ и экипировки
В одном из банков Бишкека работал сотрудник с коронавирусом, но факт скрыли
350 кыргызстанцев по-прежнему не могут вылететь из Новосибирска
Кыргызстан не выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы
На Иссык-Куле хотят открыть обсервацию по коронавирусу. Жители вышли на митинг
В Кыргызстане выявлено еще четыре случая коронавируса
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и&nbsp;Минздрава Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава
Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О&nbsp;чем говорил Сооронбай Жээнбеков Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков
Коронавирус в&nbsp;КР. О&nbsp;халатности госорганов рассказал первый вице-премьер Коронавирус в КР. О халатности госорганов рассказал первый вице-премьер
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Чиновники не&nbsp;могут пересекать блокпосты без пропуска Режим ЧП в Бишкеке. Чиновники не могут пересекать блокпосты без пропуска
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
1 апреля, среда
13:06
Скандал на блокпосту в городе Ош. У жены сотрудника ГКНБ муж оказался врачом Скандал на блокпосту в городе Ош. У жены сотрудника ГКН...
12:56
Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
12:52
В больницах Кыргызстана есть 551 аппарат искусственной вентиляции легких
12:46
Пандемия коронавируса. Из ЕАЭС запретят вывозить продукты
12:44
Кыргызстанцы за свой счет смогут проверить себя на коронавирус