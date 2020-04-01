Ограничения для СМИ в условиях режима ЧП. Комментарий пресс-секретаря премьера

Пресс-секретарь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Адилет Султаналиев прокомментировал решение коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева не давать аккредитацию СМИ на период действия режимов ЧП и ЧС. Исключение, напомним, сделано только для госканалов — ОТРК и «ЭлТР».

По словам пресс-секретаря, нужно понимать, что ситуация с коронавирусом и последствия, к которым она приводит, стали серьезным вызовом практически для всех институтов государства и общества во всем мире.

«Мы, как и все граждане, обеспокоены тем, как нам вместе преодолеть вызовы для свободы слова и демократии в условиях чрезвычайного положения. Но пока доводы тех, кто занят защитой жизни и здоровья граждан, по крайней мере, на данном этапе, ощутимо сильнее. Сегодня проводится чрезвычайно важная работа по выявлению контактировавших лиц и их изоляции. То, насколько качественно эта работа будет выполнена, имеет огромное значение для страны и ее будущего, ведь речь идет о жизни людей. Вводимые ограничения для всех граждан, кроме тех, которые борются с инфекцией и обеспечивают работу структур жизнеобеспечения, объясняются именно этими целями», — сказал он.

Адилет Султаналиев считает, что комендант озвучил свою позицию как человек, который несет ответственность за соблюдение всеми гражданами новых правил, необходимых для защиты их жизни и здоровья.

«В то же время мы видим, как даже в самых демократичных государствах не только запрещают свободу передвижения журналистов, но и вводят полный запрет на публикацию любой неофициальной информации о вирусе. Конечно, обоснованность таких шагов — предмет дискуссии. Пока ни одно СМИ не предоставило веских доводов, для чего именно им нужны исключительные разрешения на свободное передвижение на территориях, где введено чрезвычайное положение. В правительстве ежедневно каждые несколько часов проходят брифинги и пресс-конференции, которые транслируются онлайн. Мы знаем, что многие медиа изменили время выхода своих передач в эфир в нынешних условиях и скорректировали правила работы, что является правильным решением», — подчеркнул он и добавил, что кабмин готов обсудить с представителями основных средств массовой информации механизмы, как обеспечить более эффективную работу журналистов в нынешних условиях в интересах граждан.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.