Депутаты обсудили вопрос, как помочь предпринимателям и малому бизнесу

Парламентский комитет по экономической и фискальной политике сегодня на внеочередном заседании одобрил во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс и в Кодекс о нарушениях.

По словам министра экономики Санжара Муканбетова, корректировки вносятся, чтобы снять разногласия в рамках ЕАЭС о признании механизма минимального уровня контрольных цен как барьера во взаимной торговле.

Глава профильного комитета Салайдин Айдаров напомнил, что, помимо этого, поправки вносятся для поддержки населения и субъектов предпринимательства.

Предполагается, что с 1 апреля до 1 октября налогоплательщики могут предоставлять заявления об отсрочке или рассрочке по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы без предъявления документов о банковской гарантии на срок не более года. Срок предоставления налоговой отчетности, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию КР из государств ЕАЭС, предлагают продлить для субъектов предпринимательства до 1 июля 2020 года.

За неисполнение налогоплательщиком налоговых обязательств за период с марта по июнь в результате обстоятельств непреодолимой силы депутаты предлагают не применять налоговые санкции и пеню.

Кроме этого, срок предоставления единой налоговой декларации по итогам 2019 года физическими лицами и индивидуальными предпринимателями установить до 1 апреля 2021 года.