Отсрочка проверок, запрет на пени и штрафы. Поддержка кабмина для бизнеса

Утвержден план по оказанию фискальных мер поддержки предпринимательства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Сегодня многие предприниматели вынуждены приостановить свою деятельность. Это еще раз доказывает, насколько мы уязвимы в условиях глобальных кризисов. Кризис затронул весь мир, и складывающаяся ситуация также негативно отражается и на нашей экономике. Призываю работодателей, у которых сохраняются финансовые возможности, проявить солидарность и социальную ответственность, обеспечив минимальный уровень доходов для своих сотрудников на период действия карантина. В такое время мы все должны сплотиться», — подчеркнул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Правительство окажет максимальное содействие бизнесу, индивидуальным предпринимателям и гражданам путем финансового и налогового стимулирования после возобновления деловой активности.

В рамках плана по оказанию фискальных мер поддержки предпринимательства решено:

предоставить отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям, образовавшихся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения с 22 марта;

не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств до 1 июля;

рекомендовать органам местного самоуправления предоставить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества на три месяца с 1 апреля;

продлить сроки повсеместного внедрения компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур до 1 июля;

продлить сроки сдачи единой налоговой декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;

продлить сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и социальным отчислениям до 1 июля при условии своевременной оплаты платежей;

продлить срок моратория на проверки государственными контролирующими органами до 1 января 2022 года;

ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года;

рекомендовать соответствующим организациям в течение трех месяцев не отключать электроэнергию, водоснабжение, газ и иные коммунальные услуги, услуги связи и интернета ввиду наличия задолженности абонентов;

не начислять штрафные санкции, пени за неуплату платежей за коммунальные услуги (электроэнергия, вода, газ, вывоз мусора, услуги связи, интернета и другое);

предоставить отсрочку по платежам за аренду государственного имущества на три месяца с 1 апреля;

ввести временный запрет на проведение процедур банкротства предприятий до 1 января 2021 года.

При этом запрет на проверки не касается плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров. Не будет он распространяться и на внеплановые проверки, проводимые в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима ЧС/ЧП.