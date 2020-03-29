Арабские благотворительные фонды помогут Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев встретился с представителями арабских благотворительных фондов, работающими в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, на встрече обсудили вопросы координации оказываемой помощи, в особенности уязвимым слоям населения в связи со сложившейся ситуацией в стране из-за коронавируса.

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Досалы Эсеналиев поблагодарил руководителей благотворительных фондов за помощь учреждениям здравоохранения, в частности, предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и рентген-аппаратов, обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также за предоставление экспресс-тестов и других средств для борьбы с коронавирусом.

В свою очередь руководители организаций выразили готовность к содействию в связи с кризисной ситуацией в свете распространения коронавирусной инфекции и отметили, что арабские благотворительные фонды и ранее активно помогали малоимущим семьям. Они сообщили, что продолжат предоставлять необходимые медицинские аппараты, защитные изделия и экспресс-тесты.

Во встрече приняли участие руководители благотворительных фондов «Рисаля», Human Appeal International, «Ассалам», «Центр Ас Сафа», «Всемирная Ассамблея Молодежи», «Ассанабилл», «ИТАР» и «Катарский благотворительный фонд».

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