В Кыргызстане не хватает почти 3 тысяч ветеринаров

В Кыргызстане работают 1 тысяча 192 ветеринара, при этом 60 процентов из них — люди пенсионного возраста. Учитывая общее поголовье скота в стране, требуется еще 2 тысячи 765 специалистов. Об этом стало известно на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

С 2018 года ветеринары в Кыргызстане начали оказывать услуги как частные лица. Депутаты предложили государству взять ответственность на себя и закрепить как минимум по одному специалисту на каждые два села.

Как сообщил заместитель директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Ишенбек Алмамбетов, сейчас ведомство разрабатывает проект, по которому в каждом селе должна быть ветеринарная клиника. По его словам, готовятся нормативно-правовые акты и эскизы типовых минимальных клиник.

Народные избранники поинтересовались, сколько бюджетных мест выделяется на ветеринарные специальности, однако профильные специалисты не смогли дать точного ответа.

Депутаты подчеркнули, что только повышение заработной платы и социальная поддержка помогут привлечь молодых специалистов в эту отрасль.

Сегодня на заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү — Ата Журт» рассматривается вопрос о состоянии оказания ветеринарных услуг.
