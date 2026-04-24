В Бишкеке на улице Исакеева на сутки отключат газ

Столичная улица Исакеева на сутки останется без природного газа. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

По ее данным, в связи с работами на газопроводе среднего давления с 27 по 28 апреля в районе, ограниченном рядом домов по улице Исакеева (№ 18/1, 18/1а, 18/17, 18/18, 18/11, 2а блок 14, 2а блок 15, 18/6, 18/5, 18/4, 18/16, 2а блок 9, 18 блок 4, 18/10 блок 13, 18/8), приостановят подачу голубого топлива.

Газовая служба приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.