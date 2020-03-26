Президент встретился с постоянным представителем МВФ Тиграном Погосяном

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в стране Тиграном Погосяном. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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Отмечается, что состоялся обмен мнениями о рисках и последствиях влияния коронавирусной инфекции на экономику Кыргызстана и вопросах привлечения финансовой помощи для их предотвращения. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с МВФ, который оказывает постоянную поддержку в продвижении структурных реформ и в целом в развитии экономики страны. Президент отметил, что текущая ситуация, связанная с распространением коронавируса и волатильностью на мировых финансовых рынках, негативно отражается на макроэкономической стабильности в стране и требует неотложных мер для сглаживания негативных экономических последствий.

Сооронбай Жээнбеков предложил МВФ рассмотреть возможность выделения бюджетной поддержки Кыргызстану для смягчения негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции и принятия превентивных мер для недопущения ее дальнейшего распространения в Кыргызстане.

«Тигран Погосян отметил, что МВФ рассматриваются различные варианты оказания чрезвычайной поддержки странам, понесшим экономический ущерб от распространения коронавирусной инфекции, в рамках имеющихся инструментов финансирования. Он отметил, что Кыргызстан одним из первых направил заявку на получение чрезвычайного финансирования, и заверил, что в ближайшие дни МВФ оперативно рассмотрит вопрос оказания бюджетной поддержки Кыргызстану», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Кыргызстан временно приостановил пропуск лиц и транспортных средств через кыргызско-казахстанскую, кыргызско-узбекскую и кыргызско-таджикскую госграницы в связи со вспышкой коронавируса.