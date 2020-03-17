Правительство закупит пшеницы на 220 миллионов сомов

Правительство планирует на этой неделе закупить в Фонд госматрезервов пшеницы на 220 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, у населения есть опасения по поводу стоимости пшеничного хлеба. Отчасти это связано с запасами зерна в стране. Поэтому решено создать дополнительные резервы этого стратегического продукта.

«Для этого в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства» мы начали выдавать дополнительные кредиты. Контракты с людьми, которые их получают, заранее обсуждены», — отметил Эркин Асрандиев.