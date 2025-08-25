Кыргызстанским фермерам подсказали, из каких сортов сеять озимую пшеницу

Кыргызстанским фермерам подсказали, каких сортов сеять озимую пшеницу, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства призвал аграриев сеять озимую пшеницу и рекомендовал к использованию высокоурожайные сорта.

Уточняется, что из местных, подходящих для условий, а также устойчивых к засухе и холоду, рекомендуются сорта «Интенсивная», «Зубков», «Влада» и «Адыр». Их урожайность достигает 60–94 центнеров с гектара, содержание белка — 13–16 процентов, клейковины — до 30 процентов.

В Минсельхозе отметили, что для орошаемых земель в южных и северных областях хорошо зарекомендовали себя иностранные сорта: «Ликамеро» (Франция), «Тризо» (Германия), «Есаул», «Алексеич», «Тимирязевка 150», «Баграт», «Гурт» (Россия), а также АСР и «Давр» (Узбекистан).

Для богарных земель рекомендуют сорт «Стекловидная 24» (Казахстан).

Их использование может повысить урожайность и устойчивость посевов, а также улучшить качество зерна.