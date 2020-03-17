В кабмине надеются на стабилизацию ситуации по коронавирусу через три недели

«Если нам удастся сдержать ситуацию на том уровне, как сегодня, то предполагается, что через три недели возможна стабилизация ситуации в целом по коронавирусу», — заявила сегодня на брифинге вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, по оценкам специалистов, ближайшие три недели являются наиболее опасными. Сегодня выросло число зарегистрированных случаев коронавируса в странах, граничащих с Кыргызстаном. Поэтому в ближайшие три недели нужно максимально постараться не допустить проникновения вируса в республику.

«По истечении трех недель в зависимости от ситуации в мире и в Кыргызстане все будет меняться. Наши решения могут корректироваться. Это новые обстоятельства. Ни у нас, ни у других государств не было опыта. Но мы находимся в преимущественном положении. Мы можем смотреть на опыт других стран. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется», — заключила Алтынай Омурбекова.