Президент обсудил с министром финансов экономию бюджета из-за коронавируса

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
Отмечается, что на встрече обсуждены текущая ситуация с исполнением республиканского бюджета и меры по экономии бюджетных средств в свете ситуации, связанной с распространением коронавируса в соседних странах и в мире.
Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева отметила, что с учетом имеющихся рисков, по прогнозам исполнение республиканского бюджета на 2020 год может составить порядка 85 процентов от ранее утвержденного плана. По итогам за января — февраля исполнение составило 96 процентов.
«Как она подчеркнула, после последнего заседания Совета безопасности рассматриваются всевозможные варианты экономии бюджетных средств. План по расходам был скорректирован с учетом приоритетности первоочередных мероприятий. Всем госорганам и органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по экономии и эффективному использованию бюджетных средств за счет сокращения неприоритетных расходов до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.
Кроме того, ведутся активные переговоры с донорским сообществом, в том числе со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Международным валютным фондом и другими международными финансовыми институтами, по предоставлению ресурсов на поддержание республиканского бюджета.
«Глава государства еще раз подчеркнул, что страна должна быть готова к угрозам и вызовам, связанным с распространением коронавируса в мире. Отметил необходимость перехода на режим экономии расходов республиканского бюджета до стабилизации ситуации в регионе и в мире», — отметили в пресс-службе президента.
При этом Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что экономия не должна коснуться мероприятий в рамках цифровой трансформации страны, судебно-правовой реформы, реформы правоохранительных органов, в том числе обеспечивающих дорожную и общественную безопасность, реконструкции аварийных школ. Президент также отметил особую необходимость исполнения государством всех социальных обязательств по выплате заработных плат, пособий, пенсий и других социальных выплат.