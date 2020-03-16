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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Кыргызстан усиливает контроль на границе

«В связи с тем, что увеличился риск проникновения коронавируса на территорию Кыргызстана, мы усиливаем контроль въезжающих граждан», — заявил сегодня на брифинге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, вчера стало известно, что в Казахстане и Узбекистане зафиксированы случаи коронавируса. Это увеличивает риск его проникновения на территорию Кыргызстана. Власти Казахстана и Узбекистана проводят большую работу по борьбе с коронавирусом.

«С этими странами у нас тесные взаимоотношения как с экономической, так и с социальной стороны. Тысячи граждан Узбекистана приезжают в Кыргызстан, наши граждане едут туда к родственникам. В Казахстане на сегодня находятся 60 тысяч кыргызстанцев в качестве мигрантов», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Наши соседи вводят ограничения на перемещение. Поэтому мы тоже должны реагировать. В связи с этим вводятся усиленные меры контроля. Особенно это касается аэропорта», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146573/
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