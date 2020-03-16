Пандемия коронавируса. Кыргызстан попросит помощи Китая в борьбе с инфекцией

Министерствам иностранных дел и здравоохранения рекомендовано провести переговоры с Китаем о возможности оказания Кыргызстану помощи по реагированию на коронавирус. Такое решение принято по итогам заседания Совета безопасности в узком составе.

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Отмечается, что госорганам также рекомендовано провести переговоры с соседними государствами и создать совместные площадки по координации мер, направленных на недопущение распространения коронавируса и сохранение экономической активности в регионе. Кроме того, нужно провести всесторонние консультации с отечественными и иностранными предпринимателями по складывающейся ситуации с внесением предложений, способствующих уменьшению уровня спада экономической активности.

Рекомендовано оказывать поддержку экспортерам отечественной продукции, а также всестороннюю помощь перевозчикам и транспортно-логистическим компаниям. Госорганы должны вести постоянную работу с крупными торговыми сетями по мониторингу потребления социально значимых продовольственных товаров и принятию необходимых мер содействия при резком увеличении спроса на них.

«Необходимо предусмотреть достаточное финансирование из республиканского бюджета мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности, а также по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, рекомендовано провести разъяснительную работу с владельцами торгово-рыночных комплексов по обеспечению беспрепятственного доступа фермеров для реализации товаров собственного производства для обеспечения населения продовольственными товарами в достаточном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы президента.