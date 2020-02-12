Ничего не делают. Президент недоволен пассивностью чиновников и бизнеса

Несмотря на активные усилия государства, работа по привлечению инвестиций в регионы проводится не на должном уровне. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию.

Глава государства отметил явную пассивность бизнеса и чиновников местной власти в вопросе привлечения инвестиций.

«Имеют место случаи, когда полномочные представители правительства в областях и местная власть не знают свою роль в привлечении инвестиций и остаются лишь в позиции сторонних наблюдателей. Представители местной власти не работают в тесном контакте с населением. Разъяснительные работы не проводятся на должном уровне, из-за чего происходит срыв в реализации инвестиционных проектов», — заявил президент.

Сооронбай Жээнбеков поручил правительству при оценке деятельности руководителей регионов принимать во внимание их работу с инвестициями.