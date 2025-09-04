О поддержке предпринимательства в КР рассказал представитель Минэкономики

Госорганы в Кыргызстане уделяют большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом Министерства экономики и коммерции Нурбек Уметалиев.

По его словам, МСП — один из ключевых секторов экономики, повышающий ВВП страны.

«Малые и средние предприниматели являются мобильными, активными и передовыми лицами. Они внедряют новые методы и подходы, являются пионерами в каких-то сферах. Мы нацелены на то, чтобы начинающие предприниматели, достигнув определенного уровня, могли трансформироваться в более крупные предприятия, открывали заводы, фабрики, занимались трудоустройством граждан и выплачивали налоги», — сказал Нурбек Уметалиев.

Он заверил, что государство открыто для предпринимателей, чтобы напрямую получать от них информацию и решать их вопросы. Есть специальные площадки, на которых обсуждаются все насущные проблемы бизнеса. Ставятся задачи перед госорганами, выносятся какие-то решения.

«Конечно, чтобы начать предпринимательскую деятельность, обязательно нужно иметь бизнес-план, рассчитать бюджет. Минэкономики подготовило свыше 80 образцов бизнес-планов проектов по различным секторам, на основе которых можно разработать свой и получить кредит в коммерческом банке для реализации проекта», — отметил Нурбек Уметалиев.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков добавил, что малое и среднее предпринимательство в КР находится на достаточно хорошем этапе развития.

«Мы со стороны бизнес-сообщества совместно с госорганами стараемся дать еще больший толчок, чтобы предпринимательство развивалось и дальше. Во всем мире именно МСП движет экономику и создает рабочие места. В настоящее время есть целый ряд программ льготного финансирования для предпринимательства, действуют консультативные программы в регионах», — сказал он.

По словам Аскара Сыдыкова, в каждом областном центре граждане могут получить информацию о том, как регистрировать бизнес, какую организационно-правовую форму и какой налоговый режим выбрать, где найти финансирование, как масштабировать бизнес, найти партнеров, рынки сбыта и так далее.

Кроме того, действует Центр поддержки экспорта, который помогает предпринимателям налаживать экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также сертификацию и стандартизацию продукции, чтобы она соответствовала всем требованиям.

«Также функционирует Нацагентство по инвестициям, которое старается вывести наших предпринимателей на зарубежные рынки и связывает прибывших из-за рубежа представителей бизнеса с отечественными предпринимателями. Скоро планируется открытие фонда поддержки стартапов при Национальном инвестиционном фонде, что тоже даст толчок для инновационных стартапов.

Инновационная экономика во всем мире дает основу для устойчивого экономического роста. Нужно вкладывать в наши таланты, растить предпринимателей, прививать предпринимательские навыки, чтобы они росли в устойчивые, успешные компании. Плюс к этому постоянно идет работа над упрощением налогового администрирования, создаются новые налоговые режимы для предпринимателей», — отметил глава МДС.

Согласно данным Нацстаткома, в республике действуют 16,9 тысячи предприятий, из них более 15,9 тысячи малых и около 1 тысячи средних. Наибольшая концентрация малых предприятий приходится на Бишкек — 70,1 процента. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост деловой активности.