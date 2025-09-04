18:13
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

Самое главное в предпринимательстве назвал глава МДС

В предпринимательстве самое главное — идея, а она приходит, когда человек обладает необходимыми знаниями, навыками и постоянно их оттачивает. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в связи с этим нужно работать над образованием, обучением граждан.

«Система образования в Кыргызстане во многом осталась позади от требований современной экономики. Нам нужно работать над улучшением среднего профессионального и высшего образования, а также над налаживанием связи между ожиданиями работодателей и подготовкой студентов со стороны образовательных организаций. Здесь есть определенный пробел», — сказал Аскар Сыдыков.

Он отметил необходимость введения отдельных курсов по предпринимательству в регионах, городах областного значения и столице.

Читайте по теме
О поддержке предпринимательства в КР рассказал представитель Минэкономики

«Даже если человек не получил диплом, должна быть возможность быстро переквалифицироваться, получить предпринимательские навыки и открыть свое дело. Благо, что у нас много желающих, каждый старается быть независимым, зарабатывать и помогать своим родным и близким», — добавил Аскар Сыдыков.

Согласно данным Нацстаткома, в республике действуют 16,9 тысячи предприятий, из них более 15,9 тысячи малых и около 1 тысячи средних. Наибольшая концентрация малых предприятий приходится на Бишкек — 70,1 процента. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост деловой активности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342254/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
О поддержке предпринимательства в КР рассказал представитель Минэкономики
Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Стартовал прием документов
Стартап-проекты в КР получат доступ к льготному кредитованию
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
ГНС разъясняет порядок прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей
Предпринимательский кодекс предлагает принять Министерство экономики и коммерции
Ветслужба проверяет бизнесменов. Наложено штрафов почти на полмиллиона сомов
В Кыргызстане бизнесменов не будут заключать под стражу. Но есть исключения
На предпринимательницу Токтобубу Оргалча возбудили дело по факту мошенничества
USAID презентовала результаты пятилетнего проекта «Конкурентное предприятие»
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
18:10
В прокат вышла кыргызская комедия «Дөөпараз» В прокат вышла кыргызская комедия «Дөөпараз»
18:09
В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита
17:26
«Кыргызалтын» представит новый продукт — серебряный мерный слиток
17:19
Самое главное в предпринимательстве назвал глава МДС
17:10
Сотрудники казахстанских банков похищали людей и оформляли на них кредиты