Самое главное в предпринимательстве назвал глава МДС

В предпринимательстве самое главное — идея, а она приходит, когда человек обладает необходимыми знаниями, навыками и постоянно их оттачивает. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в связи с этим нужно работать над образованием, обучением граждан.

«Система образования в Кыргызстане во многом осталась позади от требований современной экономики. Нам нужно работать над улучшением среднего профессионального и высшего образования, а также над налаживанием связи между ожиданиями работодателей и подготовкой студентов со стороны образовательных организаций. Здесь есть определенный пробел», — сказал Аскар Сыдыков.

Он отметил необходимость введения отдельных курсов по предпринимательству в регионах, городах областного значения и столице.

«Даже если человек не получил диплом, должна быть возможность быстро переквалифицироваться, получить предпринимательские навыки и открыть свое дело. Благо, что у нас много желающих, каждый старается быть независимым, зарабатывать и помогать своим родным и близким», — добавил Аскар Сыдыков.

Согласно данным Нацстаткома, в республике действуют 16,9 тысячи предприятий, из них более 15,9 тысячи малых и около 1 тысячи средних. Наибольшая концентрация малых предприятий приходится на Бишкек — 70,1 процента. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост деловой активности.