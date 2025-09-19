Бакыт Торобаев: Политика кабинета министров строится на диалоге с бизнесом

«Политика кабинета министров строится на диалоге с бизнесом», — заявил сегодня заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев на мероприятии, посвященном Дню предпринимателя и его 25-летнему юбилею.

По его словам, в последние три года ВВП Кыргызстана ежегодно растет не менее чем на 9 процентов. В 2025-м ежемесячный рост экономики составил 11,5 процента, а базовая инфляция снизилась с 14 до 4,7 процента.

Рост в строительной отрасли составил 42 процента, промышленности — около 10 процентов. В этом году ко Дню независимости открыли 76 предприятий, а до конца года планируют запустить еще 134 промышленных объекта.

Бакыт Торобаев отметил, что в этом есть большая заслуга бизнеса, который активно поддерживает государство. В частности, для малого и среднего предпринимательства действуют льготные кредитные проекты, такие как «Срочная поддержка» и «Финансирование сельского хозяйства».

В КР развиваются Парк креативных индустрий (110 резидентов) и Парк высоких технологий (477 резидентов).

Государство выдает «служебные паспорта» для бизнеса, вводит звание «Заслуженный предприниматель» и продвигает экспорт под брендом «Сделано в Кыргызстане», подчеркнул чиновник.