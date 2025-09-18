10:23
Экономика

За использование чужих электронных кошельков бизнес в КР будут штрафовать

Государственная налоговая служба (ГНС) напомнила предпринимателям о запрете использовать электронные кошельки и QR-платежи, зарегистрированные на третьих лиц. Такие действия считаются нарушением законодательства и ведут к сокрытию доходов.

По данным ГНС, все инструменты для безналичной оплаты должны быть оформлены непосредственно на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо. Использование кошельков, зарегистрированных на родственников или других лиц, категорически недопустимо.

Что грозит за нарушение:

Нарушение закона: использование чужих кошельков позволяет занижать налоговые обязательства, способствует развитию теневой экономики и нарушает принципы добросовестной конкуренции.

Штрафы: за подобные нарушения предусмотрены штрафы. Для физических лиц — 20 тысяч сомов, а для юридических — 65 тысяч сомов.

ГНС призывает предпринимателей проверить, на кого зарегистрированы их электронные кошельки, и при необходимости переоформить их, чтобы избежать штрафов и вести бизнес в правовом поле.
