В Бишкеке открылась Международная выставка-ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025». В ней участвуют более 150 компаний и более 1 тысячи представителей бизнеса из России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Германии, Венгрии, Ирана, Монголии и других стран.

Выставка охватывает сельское хозяйство, текстиль, банковский сектор, IT, логистику, энергетику и туризм.

Возрождение индустрии и развитие бизнеса

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев назвал выставку эффективным инструментом объединения капитала, технологий и предпринимательской энергии. По его словам, республике удалось досрочно выполнить программу развития экономики до 2026 года и принять новую — до 2030-го.

«В 1990-е во многих странах СНГ, в том числе и у нас, произошел большой спад промышленности. Ныне мы возрождаем индустрию. Особое внимание уделяем развитию малого и среднего бизнеса. Высокий рост ВВП в нашей республике позволяет рассматривать ее как надежного партнера, солидного импортера и в качестве экспортера. Простыми словами, с нами можно иметь дело», — отметил глава кабмина.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане провели дебюрократизацию и устранили большое количество препон на пути развития предпринимательства. Формируют прозрачную, предсказуемую и устойчивую деловую среду, где бизнесмен чувствует себя партнером государства.

КР активно участвует в масштабном проекте «Один пояс — один путь» — обширном инфраструктурном проекте, запущенном Китаем и направленном на соединение Азии, Европы и Африки через сеть железных дорог и портов. Для нашей республики открываются значительные инвестиционные и торговые возможности.

Объем внутреннего рынка электронной коммерции в 2025-м оценочно достиг $525 миллионов. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Ее доля в общей розничной торговле составляет около 13 процентов. В мировой торговле показатель равен 5 процентам.

По словам Адылбека Касымалиева, в последнее время в эксплуатацию ввели 77 промышленных предприятий.

В стране продолжается развитие торгово-логистической инфраструктуры. Уже работает 38 крупных центров, где экспортеры имеют возможность хранить продукцию до формирования более выгодной ценовой конъюнктуры.

Выставка — облик кыргызского бизнеса

По словам президента Торгово-промышленной палаты Темира Сариева, выставка

«Кыргызстан ЭКСПО — 2025» — это современный облик кыргызского бизнеса.

Он назвал три ключевые цели подобных мероприятий:

Демонстрация экономических достижений нашей страны. В частности, индустриализации экономики, развития переработки и формирования производственных кластеров.

Поддержка экспортеров. Для многих компаний выход на внешние рынки — сложный путь. Поэтому надо иметь платформу, инфраструктуру, международные контакты и пространство для переговоров. Подобные выставки такую возможность и дают.

Закрепление «КыргызЭКСПО» как ежегодного события, имеющего официальный статус и международное признание.

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшан Сабиров напомнил о получении Национальным павильоном КР золотой награды (Gold Award) на всемирной выставке «ЭКСПО-2025» в Осаке. Это всемирное признание высокого потенциала страны, ее культуры и традиций, считает он.

«Мы видим большие перспективы сотрудничества с международными партнерами в сфере развития индустриальных зон, поддержки туризма, внедрения цифровых решений. Особое внимание уделяем созданию инвестиционной зоны «Тамчи» на Иссык-Куле, всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт» и Асмана — города будущего», — отметил Равшан Сабиров.

Бишкек — это 44 процента ВВП республики

По словам мэра столицы Айбека Джунушалиева, город показывает устойчивый экономический рост и обеспечивает 44 процента ВВП страны. Только за девять месяцев 2025 года объем промышленного производства превысил 90,6 миллиарда сомов, что на 24 процента больше показателей 2024-го.

Градоначальник подчеркнул, что в Бишкеке работают 933 промышленных предприятия, и часть из них представлена на выставке. В столицу привлекли инвестиций на сумму более $1 миллиарда, которые направили на строительство завода твердых бытовых отходов и очистных сооружений, улучшение водоснабжения и озеленения города.

От станков до продуктов питания. Что есть на выставке

Свою продукцию представили как отечественные, так и зарубежные предприятия. Производители муки и макарон из Казахстана много лет занимаются поставками своей продукции в нашу страну. На выставке они провели дегустацию для всех желающих.

Молодой предприниматель из Кыргызстана Адилет Сырдыев основал фирму по поставке костюмных натуральных тканей. В ближайшем будущем он планирует запустить и фабрику по пошиву одежды.

Директор филиала Кара-Балтинского спиртового завода в Сокулуке Нурдин Куткеев рассказал, что государство монополизировало производство спиртовой продукции, и сегодня это один из крупных налогоплательщиков в бюджет государства. Только в этом году в него перечислили 400 миллионов сомов налогов.