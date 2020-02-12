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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал о мерах в поддержку предпринимательства

В государственной резиденции «Ала-Арча» сегодня проходит второе заседание комитета по развитию промышленности и предпринимательства с участием президента.

В своей выступительной речи глава государства рассказал о решениях в поддержку предпринимательства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что на 80 процентов был снижен налог на добавленную стоимость для предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию.

«Для сельскохозяйственных кооперативов, торгово-логистических центров, машинно-тракторных станций имущественный налог снижен на 50 процентов. Кроме того, они полностью были освобождены от налога с доходов. Производственные предприятия, открытые в сельской местности, на пять лет освобождены от четырех видов налога», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Для предприятий в сфере легкой промышленности, имеющих более 50 сотрудников, снижен налог с доходов.

«Если раньше каждый сотрудник в среднем платил по 1,5 тысячи сомов, то теперь в среднем будет платить по 400 сомов. Для этих же предприятий социальные выплаты были снижены с 27 до 12 процентов. Выполнен ряд задач по снижению административных барьеров», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что до 2021 года объявлен временный мораторий на проверку субъектов предпринимательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143338/
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