Минздрав просит дополнительное финансирование на оплату гемодиализа

Министерство здравоохранения Кыргызстана просит дополнительное финансирование на оплату услуг гемодиализа. Об этом на заседании комитета Жогоку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил заместитель главы ведомства Мадамин Каратаев.

По его словам, сейчас в очереди на получение гемодиализа стоит 128 человек. «С каждым годом число больных, нуждающихся в заместительной терапии, увеличивается в среднем на 200 человек. Сейчас гемодиализ получают бесплатно 1 тысяча 517 пациентов», — сказал он.

Для обеспечения всех пациентов гемодиализом требуется еще 185 миллионов сомов. Мадамин Каратаев

Депутат Альфия Самигуллина отметила, что депутаты поддерживают в целом предложение ведомства. Но отметила, что помимо обеспечения процедурой, министерству необходимо уделять внимание профилактике.

По ее словам, гемодиализ продлевает жизнь, но не улучшает ее качество. «Мы боремся с последствиями постоянно, мы делаем крышу дома, у которого фундамент разрушается», — добавила Евгения Строкова.

С 1 января 2020 года государство взяло на себя оплату диализных услуг с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты.