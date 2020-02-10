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Власть

Минздрав просит дополнительное финансирование на оплату гемодиализа

Министерство здравоохранения Кыргызстана просит дополнительное финансирование на оплату услуг гемодиализа. Об этом на заседании комитета Жогоку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил заместитель главы ведомства Мадамин Каратаев.

По его словам, сейчас в очереди на получение гемодиализа стоит 128 человек. «С каждым годом число больных, нуждающихся в заместительной терапии, увеличивается в среднем на 200 человек. Сейчас гемодиализ получают бесплатно 1 тысяча 517 пациентов», — сказал он.

Для обеспечения всех пациентов гемодиализом требуется еще 185 миллионов сомов.

Мадамин Каратаев

Депутат Альфия Самигуллина отметила, что депутаты поддерживают в целом предложение ведомства. Но отметила, что помимо обеспечения процедурой, министерству необходимо уделять внимание профилактике.

По ее словам, гемодиализ продлевает жизнь, но не улучшает ее качество. «Мы боремся с последствиями постоянно, мы делаем крышу дома, у которого фундамент разрушается», — добавила Евгения Строкова.

С 1 января 2020 года государство взяло на себя оплату диализных услуг с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143168/
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