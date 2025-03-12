Центр трансплантации и диализа планируют достроить к концу 2025 года

Здание Центра трансплантации, гемодиализа и ведения посттрансплантационных пациентов планируется завершить к концу 2025 года. Об этом 24.kg сообщил главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов.

По его словам, капсула под строительство центра по улице Шакирова, 4, заложена Минздравом в 2024 году.

«Сейчас мы на уровне нулевой отметки собираемся заливать бетон. Туда номинально назначен ответственный человек — нефролог-трансплантолог, который занимается разработкой документации (положения, функциональных обязанностей), подготовкой кадров, обучением и так далее. Мы надеемся, что к концу года здание закончим, кадры и нормативные правовые акты появятся. Тогда встанет вопрос оплаты труда медработникам», — сказал Бакыт Тологонов.

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Ранее сообщалось, что центр, стоимость которого составляет 446,6 миллиона сомов, полностью финансируют из республиканского бюджета. Его оснастят новейшим оборудованием, он будет оказывать услуги пациентам с заболеваниями почек и печени, нуждающимся в гемодиализе, трансплантации органов и специализированной реабилитации.

В структуре учреждения предусмотрены отделения нефрологии, гемодиализа, гепатологии, трансплантации, лаборатория генетических и биохимических исследований. Центр будет включать операционные блоки, реанимационные палаты и отделение для посттрансплантационного ухода пациентов.