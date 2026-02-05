16:47
Общество

Глава Минздрава предлагает государству самому оказывать услуги гемодиализа

Министерство здравоохранения может инициировать вопрос оказания услуг гемодиализа государством. Об этом сообщил глава Минздрава Каныбек Досмамбетов на заседании Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы депутатов о нехватке гемодиализных центров в отдельных районах страны, министр отметил, что сегодня эти услуги пациентам оказывают частные клиники.

«Они охватывают 90 процентов. Мы работаем по системе аутсорсинга. На каждую процедуру государство выделяет 6,5 тысячи сомов. Вообще, я думаю, что нужно гемодиализ возвращать государству, пациенты жалуются на некоторые частные клиники, на качество оказываемых услуг, на оборудование. Государство ежегодно выделяет на гемодиализ около 4 миллиардов сомов», — сказал министр.

Он отметил, что рассматривается вопрос о том, чтобы услуги гемодиализа оказывало государство. Тогда можно было бы открыть гемодиализные центры в тех районах, в которых их сейчас нет.

Напомним, в 2017 году Минздрав начал сокращать гемодиализные отделения в государственных больницах и запустил проект на основе государственно-частного партнерства, согласно которому услуги гемодиализа начали оказывать в частных клиниках. 
