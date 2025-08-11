В КР улучшат лечение болезни почек: разработана нацпрограмма до 2030 года

В Кыргызстане намерены утвердить национальную программу «О совершенствовании системы профилактики, диагностики и лечения хронической болезни почек» на 2025-2030 годы. Проект постановления кабмина вынесли на общественное обсуждение.

По данным Министерства здравоохранения, болезни почек занимают ведущее место среди неинфекционных заболеваний и существенно повышают риск сердечно-сосудистых осложнений, инвалидизации и преждевременной смертности.

В КР, как и в большинстве стран с ограниченными ресурсами, недостаточный уровень ранней диагностики и профилактики заболеваний почек. Отсутствие систематического скрининга, низкий уровень информированности населения и дефицит профильных специалистов способствуют позднему выявлению заболевания, что влечет за собой рост потребности в дорогостоящем заместительном лечении — диализе и трансплантации.

Согласно справке-обоснованию, в республике наблюдается тревожный рост числа пациентов с заболеваниями почек. В 2022 году за счет республиканского бюджета гемодиализ получали 2 тысячи 57 больных, в 2023-м — 2 тысячи 604, а в 2024-м — уже 3 тысячи 659.

Ежегодный прирост больных составляет 10-15 процентов. При этом практически у 80 процентов таких пациентов впервые диагностировали заболевания почек.

В прошлом году из республиканского бюджета выделили 1 миллиард 345 миллионов сомов только на процедуры гемодиализа. В некоторых случаях диализ может спасти жизнь, но диализный аппарат не заменит полностью все функции здорового органа.

Без внедрения профилактических мер к 2030-му ожидается увеличение числа пациентов на гемодиализе до 9 тысяч человек с затратами более 4 миллиардов сомов в год.

«В связи с этим разработка и реализация государственной программы по развитию нефрологической службы в Кыргызстане являются актуальной и своевременной мерой. Она направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек, расширение профилактических мероприятий, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала, а также на внедрение современных подходов к диагностике и лечению этих болезней», — отмечают в Минздраве.