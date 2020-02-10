Выборы-2020. Партии начали срочно перекрашивать, как старые заборы к празднику

До парламентских выборов остались считанные месяцы. Депутаты Жогорку Кенеша предприняли еще одну попытку придать новый импульс дискуссии об избирательном пороге. Теперь, помимо законопроекта о снижении барьера до 5 процентов, болтающегося в профильном комитете, еще есть инициатива о возвращении к 7 процентам.

Но мало у кого есть сомнения в том, что выборы-2020 пройдут по уже утвержденным правилам.

Девятипроцентный барьер автоматически сократит количество парламентских партий до трех-четырех и сделает борьбу за мандаты крайне ожесточенной.

Больше не значит лучше

В Кыргызстане нет реальных политорганизаций. То есть партий в традиционном понимании, скажем по примеру западных демократий. Пожалуй, единственное исключение — это «Ата Мекен», которую некоторые эксперты рано записали в аутсайдеры предстоящей предвыборной гонки. По большому счету количество условных политических объединений, прошедших в парламент, не так уж и важно. Потому что это количество не гарантирует качество состава Жогорку Кенеша.

Это ярко проиллюстрировал шестой созыв. В нем шесть партий, однако его состав справедливо называют одним из худших в истории современного кыргызского парламентаризма.

Отсутствие авторитета среди политических организаций демонстрируют и сами многие депутаты, отказываясь называть журналистам партию, от которой будут баллотироваться.

Нынешние парламентарии кокетливо намекают на то, что им поступает много предложений, но выбор якобы еще не сделан. О какой идеологии или хотя бы принципах можно говорить?

Партии власти

В публичном политическом поле пока относительное затишье. Большинство будущих участников избирательной кампании не торопятся открыто заявлять о своих программах и планах и тем более держат в строжайшем секрете наброски списков потенциальных кандидатов.

Последние опросы о том, за какую бы партию проголосовал кыргызстанец, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, опубликованные на разных информационных сайтах, уже обозначили лидеров.

Два политических бренда, на которые будет делать ставку «Белый дом», — партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

О том, что именно под этими партийными вывесками в парламент пойдут провластные кандидаты в политизированной тусовке, слухи ходили давно, поэтому сюрпризов для экспертов нет.

Читайте по теме Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал

Судя по всему, в этой партийной связке партии «Биримдик» уготована роль «любимой жены». Чувствуется, что с этим формированием уже работают политтехнологи, пытаясь придать ей некую элитарность и интеллектуальность.

Политорганизация рассуждает об экзистенциальном страновом кризисе и цивилизационном выборе, собирая круглые столы в поисках пути развития. Однако искушенный электорат обмануть сложно.

Достаточно взглянуть на предварительный партийный список «Биримдика», уже опубликованный некоторыми СМИ. В нем превалируют фамилии действующих депутатов парламента.

Диссонанс между разработанным политтехнологами контентом и бэкграундом тех, кто его озвучивает, настолько велик, что становится, мягко говоря, неловко за этим наблюдать.

«Мекеним Кыргызстан» до сих пор хранит молчание, и это на сегодняшний момент для партии даже плюс.

Возможно, посмотрев на «Биримдик», партийные боссы «Мекеним Кыргызстана» сделают выводы и не будут пытаться форматировать себя в публичном поле теми, кем априори не являются.

Чем будут отличаться выборы-2020

Не только избирательным порогом. Предстоящие выборы в парламент станут однозначно дороже. Себестоимость депутатского мандата увеличивается в разы, потому что партиям придется вкладываться не только в мобилизацию электората на местах и эффективную организацию, скажем так, процесса голосования, но и в масштабные рекламно-агитационные кампании.

За исключением пары-тройки политобъединений, которые пойдут на выборы самостоятельно и под своими названиями, остальные, в том числе и «Биримдик», и «Мекеним Кыргызстан», у избирателей не на слуху. Партийные бренды нужно будет делать узнаваемыми, так же, как и их лидеров, и хотя бы первые десятки кандидатов в партийных списках.

Это естественное условие выборов на республиканском уровне для получения легитимности. Причем легитимность должна быть не только формальной. Чтобы не было проблем с признанием итогов выборов обществом и власть не получила свою Болотную и проспект Сахарова. Причем в более жестком варианте. Будущие победители должны быть легитимны для народа. Настолько, чтобы у проигравших партий не было аргументов, подвергающих чужую победу сомнениям.

Обновление по-нашему

В обществе есть запрос на обновление, на перемены и есть усталость от старой политической элиты, кочующей из партии в партию.

Читайте по теме Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах

Однако большинство наших политиков понимает обновление буквально. То есть, на их взгляд, достаточно будет разбавить партийные списки молодежью, поменять цвет партийного логотипа, придумать новый партийный слоган и написать новую партийную программу. А еще обновить партийные страницы в социальных сетях и организовать маленькие частные фабрики троллей. То есть опять бросить все усилия исключительно на форму, но не на содержание.

Новых интересных идейных партийных стартапов мы, судя по всему, на этих выборах не увидим.

Значит, как и на прошлых выборах, не будет никакой конкуренции идей, стратегий, подкрепленных конкретным планом действий.

Зато будет еще больше компромата, еще грубее станет подковерная игра. Вот такое обновление по-кыргызски.